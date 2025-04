Castelli fala pela 1ª vez após condenação de agressores: 'Cruel e covarde'

Empresário e corretor de imóveis foram condenados a pagar uma indenização de R$ 55 mil ao ator. A informação é de reportagem do colunista do UOL Rogério Gentile.

Famoso tinha pedido uma indenização de R$ 412 mil. Ele afirmou que foi agredido pelas costas, "por duas pessoas que não conhece" e com quem "nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação".

Ele disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso.

Bernardo e Guilherme ainda podem recorrer. O valor da indenização, de acordo com a sentença, ainda será acrescido de juros desde a época dos fatos.

O caso