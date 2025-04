Carolina Dieckmann sobre Preta Gil: 'Me ensina da cama de um hospital'

E , aí, a gente naquela situação, uma olhou para outra e aconteceu um negócio. No dia seguinte, compramos um rádio que falava um com o outro e não parou de se falar mais. Foi uma coisa de alma. Passei 12 horas no hotel com elas, uma falando da vida para outra. E nunca mais se separou

Desde que Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023, a atriz descreveu sua amizade com a artista como desafiadora. "Mas ela está sempre surpreendendo. Existe a dor profunda pelo que está acontecendo com ela, vontade de estar perto para ela nunca se sentir sozinha. Ao mesmo tempo, tem aprendizados", afirmou ainda na entrevista.

Ela é uma fênix, de uma força e energia tão linda. Na hora em que você acha que ela vai falar uma coisa, ela vem te dá uma porrada. Me ensinava subindo no trio e segue me ensinando na cama de um hospital. É só aula. Quando teve que amputar o reto, resolveu ir para Nova Iorque viver uma semana como se não tivesse câncer. Ficou todo mundo assim: 'Pode?'. Ela tomou a decisão e foi. Voltou pronta para operar

Mesmo passando por situações difíceis, Preta Gil ainda tem a sensibilidade de saber lidar com Carolina Dieckmann, que se considera muito sensível. "Sou a pessoa que mais sente no mundo, tenho a lua em peixes, Maria, me respeita (risos). Ela não consegue mais tanto driblar a notícia. Mas preciso, sim, de umas horas. Porque quando encontro Preta, não consigo me controlar e posso atrapalhar. Preta é minha melhor amiga, tudo que vivemos juntas, como a gente está na vida uma para a outra...", contou a atriz.