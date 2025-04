Ex de Davi Brito desabafa em meio a ataques após término: ‘Me poupem!’

Tudo que tenho foi construído com honestidade, caráter e determinação. Sempre estudei com o propósito de mudar a minha vida com o meu próprio esforço. Trabalhava nas horas vagas, virava noites estudando, atravessava a cidade para ir à faculdade, saia de casa de manhã cedo e só voltava quase meia-noite. Adriana Paula, sobre sua formação

A dentista também afirmou que não vai se pronunciar com mais detalhes sobre sua vida pessoal. "Eu não vou me pronunciar sobre a minha vida pessoal. Não devo explicações. Quem viveu tudo isso fui eu, e só eu tenho o direito de decidir o que fazer com a minha história. […] É isso que eu vou continuar fazendo: cuidando da minha vida, das minhas escolhas e da minha paz".

Segundo Adriana, essa é a última vez que ela irá falar sobre o assunto. "Primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Gente, parem de achar que vocês sabem o que acontece na vida dos outros. Vocês não sabem de nada. Não é possível que, em pleno 2025, com tanta informação ao nosso alcance, ainda exista tanta gente leiga, alienada, disposta a julgar o que não viveu e o que não sabe!".

No último dia 14 de abril, Davi Brito chorou ao anunciar o fim do namoro com Adriana Paula. Ele afirmou que a dentista terminou o namoro após ele tornar público que ela estaria grávida.

A assessoria de Davi também declarou que Adriana perdeu o bebê que esperava. De acordo com equipe da família de Davi, a gravidez da dentista foi interrompida por "decisão médica".