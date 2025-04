Dona do maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataides coloca mais 4 cm de quadril

Vanessa Ataides, 39, recorreu a um novo procedimento estético para eliminar celulites e ganhar mais 4 cm na região das nádegas.

O que aconteceu

O bumbum da musa fitness passou de 126 cm para 130 cm. Ela afirma que suas medidas de quadril são as maiores dentre as modelos femininas brasileiras.

Vanessa conta que não tem medo de fazer preenchimento na região. "Estou feliz e realizada com o procedimento. O medo trava as pessoas de serem felizes. Quando Deus falar lá em cima que chegou a minha hora, eu vou com ou sem preenchimento. Então eu não tenho medo de fazer nada que vá me deixar feliz."