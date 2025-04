Bella Ramsey, de 'The Last of Us' desativou redes sociais por hate online

Bella, Ramsey, 21, protagonista de "The Last of Us" (Max) decidiu desativar suas redes sociais em razão das críticas e comparações com o jogo.

O que aconteceu

A artista disse que a produção da segunda temporada aconteceu em "um ano muito difícil de muitas maneiras". "The Last of Us 2" se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada e, no jogo, a personagem Ellie passa por grande mudança física.

Bella revela que ficou "obcecada" pela aparência da personagem e passou por treinamento físico intensivo, como boxe, jiu-jitsu e musculação. "Eu fiquei bastante obcecada pela aparência da Ellie no jogo, pela sua estatura física e, para ser mais específica, pela definição muscular dos seus braços. E eu não era assim. Meu tipo de corpo não é assim", conta em entrevista ao The Hollywood Reporter.