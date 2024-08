Fãs reprovam suposto terceiro seio de Andressa Urach: 'Isso é demais'

Andressa Urach usou suas redes sociais na última quinta-feira (29) para sugerir a possibilidade de implantar um terceiro seio. A possibilidade, contudo, foi rejeitada pelos fãs.

O que aconteceu

Urach pediu a opinião dos seguidores para saber se deve ou não realizar a intervenção. "Gente, será que ficaria legal um terceiro seio? O que vocês acham? Faço essa essa transformação ousada?", escreveu nos stories de seu perfil do Instagram.

Contudo, na manhã desta sexta-feira (30), a opção mais votada rejeitava veementemente o processo. "Isso é demais para mim, não faça isso", diz a opção com mais de 67% dos votos no momento do fechamento da reportagem.