Aos 72, Angela Vieira não mira aposentadoria: 'Sempre haverá um personagem'

A atriz carioca se prepara para voltar aos palcos em 2025. A Splash, ela conta que comprou os direitos de um texto que terá direção de Fernando Philbert. Ela vai dividir os holofotes com o ator Victor Thiré. "Isso me deixa muito emocionada, porque o Cecil, o avô dele, foi um grande amigo, um dos primeiros amigos na profissão... A gente está no processo de captação [de recursos]. Meados do ano que vem, se Deus e todos os deuses do teatro quiserem, a gente estreia."

Sem projetos na TV, ela diz não saber se sente falta especificamente de fazer novela "porque ocupa a agenda durante muito tempo", mas televisão é um veículo que ela não sabe viver longe. "Gosto e tenho prazer em fazer. Mas o maior prazer é estar podendo fazer, ter saúde para fazer, seja teatro, televisão ou cinema."

Ângela conversou com Splash durante evento recente no Retiro dos Artistas, projeto o qual ela apoia há anos e que recentemente firmou parceria com o Sesc. "Quando a gente fala do retiro, as pessoas falam com um tom de voz de lástima, porque os artistas estão aqui. Não, não é uma lástima, é uma dádiva, porque além de ser um lugar gregário, é um lugar muito bem amparado. Oportunidade de cuidar da saúde e de estar em seus pares. Isso é alegria. Toda vez que a gente vem visitá-lo, a alegria nos contagia."