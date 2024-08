Gabriel Santana revela se é ativo ou passivo no sexo com homens

Bissexual assumido, Gabriel Santana, 24, revelou se prefere ser ativo ou passivo no sexo com homens.

O que aconteceu

O ator contou que é somente ativo e nunca foi passivo na cama com outro rapaz. "As pessoas no Twitter têm certeza de que sou versátil [gosta de estar em ambas posições] ou passivo, mas eu nunca dei. Sou ativo. Nunca tive o tesão de ser passivo", expôs ele, durante participação no Programa da Wanessa, do canal DiaTV (YouTube).

Gabriel entende que, dentro de um relacionamento, talvez tivesse que rever essa posição. "Uma vez conversei com um cara com quem ficava por um tempo e ele falou: 'Cara, você sabe que, se namorar alguém que é versátil, vai ter que negociar isso, né?' Aí respondi: 'Deixa que eu penso nisso mais para a frente'. Hoje, não tenho esse desejo."