Após 'exposed' de médica, Isabel Veloso explica não ser paciente terminal

Quem é Isabel Veloso

Jovem tem câncer agressivo. Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodking, um câncer com origem no sistema linfático, em 2021. Depois de tentar diversos tipos de tratamentos —quimioterapia, transplante e medicações—, nada mais parecia fazer efeito. Ela conversou com médicos e entendeu que era hora de parar.

Não existem mais opções que façam efeito em mim, tentei de tudo. Poderia fazer quimioterapia, mas aquilo não iria mais me curar, apenas me fazer mal, sem proporcionar um bem-estar. Agora, com os cuidados paliativos, tenho qualidade de vida pelo menos.

Isabel Veloso, em entrevista ao UOL em março

Cuidados paliativos. Em entrevista ao UOL, Isabel detalhou seu diagnóstico e a decisão de parar com o tratamento. "Escolhi, mediante outros médicos que me aconselharam, incluindo minha médica de cuidados paliativos, parar com o tratamento com a hematologista, mas não escolhi ser uma paciente terminal", afirmou na época.