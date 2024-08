Isabel Veloso nega que seja paciente terminal: 'Desinformados'

Para os desinformados de plantão que estão aí cuidando da minha vida e não têm outras coisas para fazer, minha doença era terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida, e não era certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de terminal, eu não sou uma paciente terminal. Eu sou uma paciente em cuidados paliativos, tanto que na minha biografia está assim , acrescentou Isabel Veloso.

Veloso se revoltou também por receber novos ataques após a entrevista, mas voltou a elogiar a reportagem. "Muito obrigada realidade das coisas e não ocultando fatos para que mais pessoas desinformadas venham falar titica de galinha na internet. Eu estou sumida porque estou um pouco cansada da internet justamente por comentários ridículos desse jeito e eu só estou esperando que a Justiça seja feita a algumas pessoas, medidas cabíveis. Enfim, eu acho que finalmente agora a internet e a população vão entender o que é cuidado paliativo".

Ela ainda reforçou que está na hora das pessoas entenderem a diferença das nomenclaturas. "Existe uma diferença entre estágio de terminalidade, que são os últimos dias, semanas, meses [do paciente], e estágio paliativo, em que uma pessoa pode, sim, conviver anos com uma doença sem cura e não tem data certa para a morte, beneficiando sua qualidade de vida."

A influencer, que está grávida, garante que sua doença é grave. "Pode significar que eu tenha uma piora da doença daqui a alguns meses, semanas? Pode. É um tempo indeterminado de vida, só Deus sabe dizer quanto tempo eu vou ter de vida. Pode ser que eu dure mais um ano, dez anos, três anos. Estou bem cansada de as pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou. Está tudo com a assessoria jurídica, só tenho provas a favor de mim. Espero que a internet me dê uma pausa", pede, por fim.