Isabel Veloso explica câncer em meio a gravidez: 'Não vai passar pro bebê'

Descoberta de nódulos nos seios

Isabel relembrou ainda dos nódulos descobertos em seu seio. "A internet cortou algumas coisas que eu falei. Ele [o médico] falou que acreditava que era benigno o nódulo, justamente pela minha fase hormonal. Enfim, eu falei com os médicos que me acompanham também e eles também falaram isso."

A influenciadora disse que ainda não fez os exames de investigação dos nódulos. "Eles me passaram um ultrassom para investigar, mas eu não fiz ainda porque eu não tô preocupada. Eu sei quando tem alguma coisa errada acontecendo com o meu corpo."

Eu não fico preocupada quando aparece alguma coisa no meu corpo. Acho que depois de tanto tempo em tratamento, vivendo tudo isso, parece que eu sei quando é algo relacionado à doença Isabel Veloso

Críticas por gravidez

Isabel Veloso também lamentou as críticas que sofreu após anunciar sua gravidez. "Me questionam de uma forma absurda. Em relação a laudo, exame, prontuário. Vocês podem ligar lá, olhar lá, ver no hospital. Passei por dois hospitais onde fiz transplante de medula, tratamento, aonde vou em algumas consultas. Tenha uma paulada de [documentos] no hospital."