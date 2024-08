Filha de Gerson Brenner relata que quase entrou em coma tentando emagrecer

Ela ainda contou que esse processo começou quando tinha apenas 16 anos. "Emagreci 10 kg em um mês e todo mundo dizia: 'Meu Deus!'. Eu acreditava que estava no caminho certo. Na minha cabeça, era isso que eu tinha que fazer. Só parei quando estava naquele posto de saúde desativado, que por sorte, tinha uma bolsa de insulina e uma de soro, que foi o que precisei naquele momento. A médica me disse que se eu não acordasse com aquela medicação, eu entraria em coma".

Desde criança, Vica tinha distorção de imagem e recorria a dietas malucas para emagrecer. "Nunca era sobre a forma como eu me sentia verdadeiramente, mas a forma como as pessoas diziam que eu deveria ser. Já pensei em todos os procedimentos estéticos e cirúrgicos da vida, mas com muita terapia, entendi que não precisava de nada disso".