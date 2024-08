Grupo de K-pop B.D.U brilha com covers de luxo e gogó de ouro em show em SP

Fazer show em plena terça-feira (27) com uma temperatura não muito convidativa parece uma combinação nada ideal, mas o grupo de k-pop B.D.U (Boys Define Universe) não se importou com as adversidades e fez um show redondo, com muita potência vocal e colaboração dos fãs, que chegaram ao galpão frio do Studio Stage horas antes para tirarem fotos e ganharem autógrafos dos artistas.

O grupo e a turnê

Formado no programa de TV "Build Up: Vocal Boy Group", criado pela mnet, famosa em debutar grupos bem-sucedidos saídos de competições na TV, os B.D.U são uma combinação de três "idols" que já trabalham em outros grupos e um que debutou ali: Bitsaeon, o líder, é do grupo M.O.N.T; Seunghun, do CIX; Jay, do One Pact; e Minseo, do maknae, que fez sua estreia como "idol" no grupo.

Como todo grupo formado pela mnet, eles possuem contrato temporário, neste caso de dois anos, e depois devem voltar a promover com seus respectivos grupos. Em junho deste ano o grupo debutou oficialmente com o EP "Wishpool", que conta com quatro músicas, e a versão em inglês do single principal, "My One". Logo em seguida eles embarcaram numa turnê pelas Américas e Europa, com 24 datas ao tota,l e trouxeram para São Paulo a "Tour for Wishpool: Flash & Light".