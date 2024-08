Evento 'Purple Door' reúne fãs de Léo Santana em local secreto em Salvador

O evento contará ainda com coreografias de danças de hits do cantor e uma máquina de pegar brinde. Haverá ainda ativação com Music Quiz — uma das ferramentas mais utilizadas do app da plataforma — para as pessoas se desafiarem entre si, flash tattoo e muito mais.

Estamos sempre explorando novas formas de criar experiências inesquecíveis para os nossos usuários, e o 'Purple Door' chega ao Brasil para adicionar uma camada ainda mais profunda de conexão entre fãs e artistas. Yuri Valdevite, líder de Marketing Latam da Deezer

Após o evento, os superfãs poderão curtir um 'after' com o canal "Purple Door Léo Santana", que reúne toda discografia do artista, com foco em seus álbuns e EPs. Haverá ainda um espaço dedicado ao projeto "Léo & Elas", o último lançamento do artista.

Estamos muito felizes em trazer, pela primeira vez ao Brasil, o 'Purple Door'. Além disso, temos a oportunidade de sair do eixo Rio-SP, trazendo o evento para Salvador, casa da estrela desta edição. Helena Gaia, líder de Relações Artísticas Latam da Deezer

Na França, o "Purple Door" estreou em dezembro de 2023. Já foram três edições: com a dupla de rappers Gazo & Tiakola, com a cantora Pomme (em abril) e com o cantor Pierre Garnier (em junho), todos em local secreto, em Paris.

O site oficial do "Purple Door" traz mais informações sobre o projeto: purpledoor.com.br.