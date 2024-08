Diego Alemão faz acordo por posse ilegal de arma e vai pagar R$ 10 mil

O ex-BBB Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, fechou um acordo com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para não ser processado por posse ilegal de arma.

O que aconteceu

Diego vai pagar R$ 10 mil ao Inca (Instituto Nacional do Câncer). Ele fechou o acordo nesta terça-feira (27). A informação foi publicada inicialmente pelo Extra e confirmada a Splash por Jeffrey Chiquini, advogado de Diego.

Defesa do ex-BBB diz que acordo não configura "confissão". "Esclarecemos que a aceitação do acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão, mas sim o exercício de um direito e benefício processual, conferido a réus primários com bons antecedentes. Diego não se furtou à responsabilidade e enfrentou a justiça de cabeça erguida", diz nota enviada à imprensa.