Depois dos realities, o que Sheherazade tem a dizer no entretenimento?

Sheherazade por quase uma década comandou as bancadas dos jornais televisivos do SBT. Com sua saída da emissora, ela aceitou participar de A Fazenda 15, do qual acabou sendo expulsa. Com o sucesso de ter ido ao reality, ela então se tornou a apresentadora do "A Grande Conquista 2", também na Record, finalizado no dia 19 de julho deste ano. "Essa transição da Rachel para o entretenimento está sendo construída", continua Chico.

Acho que não existe ainda a persona de quem é a Rachel Sheherazade do entretenimento.

"Sinto também que a Record, talvez, esteja supervalorizando algumas coisas da Rachel, a capilaridade e o reconhecimento do público", reflete Chico. "Acho que o programa está nesse impasse, porque não sei se a Record calculou dar um programa para ela nesses moldes."

Pela estreia e do que vêm por aí, tudo parece genérico. Parece que eles têm a Rachel e querem apostar em reportagens do mundo do entretenimento, mas esse nunca foi mundo que ela é reconhecida.

Para Bárbara Saryne o programa parece ter surgido às pressas, para preencher um espaço na grade televisiva. "Parece que não foi bem pensando qual seria o projeto, o que teria a cara dela, o que o público espera. O Faustão não aceitar a entrevista tem a ver com ele não entender ainda qual a abordagem do programa."