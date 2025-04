Apresentador lembra acidente que desfigurou seu rosto: 'Pensei ter morrido'

Freddie Flintoff, 47, recordou o acidente de automóvel que desfigurou seu rosto e quase o matou em 2022, durante as gravações do programa automobilístico Top Gear.

O que aconteceu

O apresentador de TV pilotava um triciclo a 72km/h, quando uma das rodas escapou do veículo, que capotou e o arrastou por 45 metros na pista. Isso aconteceu no Aeródromo de Dunsfold, localizado em Surrey, condado no sudeste da Inglaterra.

O acidente afetou especialmente o rosto de Freddie, rasgando seu nariz, bochecha e lábio e arrancando a maior parte de seus dentes frontais. "Quando [o veículo] começou a capotar, olhei para o chão e sabia que se eu fosse atingido aqui deste lado e quebrasse o pescoço, ou fosse atingido na têmpora, eu morria. Minha melhor chance era cair de cara no chão. Aí eu me lembro de bater na minha cabeça, mas fui arrastado para fora e o carro capotou, eu fui para a traseira do carro e depois fui jogado de cara no chão na pista, uns 50 metros abaixo do carro. E então ele bateu na grama e capotou de volta", recordou ele, em entrevista ao documentário "Flintoff" - que será lançado amanhã no catálogo internacional da Disney+.