'Garota do Momento': Raimundo se transforma em novo homem a partir de hoje

Nesta quinta-feira (24) em "Garota do Momento" (Globo), Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. A decisão do publicitário marca uma mudança drástica na vida do personagem, que antes vivia destilando moralismos.

Raimundo (Danton Mello), Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice.