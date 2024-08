Após ficar rico, Nastácio toma atitude inesperada por amor

No capítulo de quinta-feira (29), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Nastácio (Guthierry Sotero) toma uma atitude inesperada por amor a Caridade (Clara Moneke).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Ao reaqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Após ficar rico por causa da divisão do dinheiro da turmalina paraíba feita por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), o jovem quer comprar parte da sociedade do Bistrô da Caridade. "Quinota, tu me venderia tua parte no restaurante de Caridade?", pergunta ele para Quinota (Larissa Bocchino).