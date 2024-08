Perline: Problema de Davi não é falta de dinheiro, mas de responsabilidade

Perline no entanto compreende, por outro lado, a tranquilidade de Davi em relação ao débito em a ver. "Ciente de que hoje tem muito dinheiro, ele deve pensar que sua última prioridade é pagar essas dívidas. Com um único story mandando a galera jogar o Tigrinho, paga isso aí na maior tranquilidade."

Falta de controle sobre votos é problema em Estrela da Casa

Gabriel Perline e Dieguinho Schueng fizeram um balanço parcial do Estrela da Casa, reality idealizado por Boninho, 62, que está há duas semanas em cartaz na segunda linha de shows da Globo.

Para o colunista, o maior desafio da Globo é lidar com a manipulação de votos por meio de plataformas sobre as quais não tem controle. "A votação no seu próprio site é uma coisa - mas, quando a Globo perde o controle [das votações] em plataformas notoriamente manipuláveis, como YouTube e Spotify - onde se pode manipular robôs para priorizar determinado participante -, começa a se formar um grande problema, dentro de uma estratégia que não foi pensada lá atrás. Se esse tipo de situação não foi previsto, significa que o programa não saiu redondinho do forno."