É oficial, o Oasis vai voltar para os palcos. E por que isso é importante?

As pistas foram espalhadas nos últimos dias. A imprensa britânica adiantou no último domingo o anúncio da volta de seus heróis nacionais, os irmãos, os dois no mesmo palco, em 2025. É o final de uma espera que começou no dia 22 de agosto de 2009, quando o grupo encerrou seu último show, no V Festival, em Stafford.

Há uma grande razão para tanta expectativa? Sim, algumas. A trajetória do Oasis é única na cena pop. A seguir, oito motivos para tentar explicar tamanho fascínio dos ingleses por uma banda de rock.

1. O nascimento do Britpop

Na virada para os anos 1990, os britânicos viram surgir o Stone Roses, banda formada na cidade de Manchester. O grupo estourou com o lançamento do primeiro álbum, "Stone Roses", em 1989. Um disco arrebatador. Mas o quarteto chegou ao topo cheio de problemas internos. Cinco anos depois, as gravações do segundo álbum se arrastavam, e uma leva de novas bandas surgiu no horizonte britânico. Entre elas, o Oasis, também de Manchester, com um punhado de canções que grudavam nos ouvidos.

Era um grupo de rapazes que se vestiam como torcedores de futebol, com agasalhos esportivos, tendo à frente um vocalista que se apresentava parado na frente do microfone, com as mãos para trás e o nariz empinado. Uma pose de soberba. Foi um encantamento imediato do público, que levou o Oasis a ser o principal nome desse movimento de novas bandas, que a imprensa tratou de batizar como Britpop. O sucesso do Oasis asfaltou o caminho para Blur, Suede, Radiohead, Pulp e outros.

Em tempo: o segundo (e último) álbum do Stone Roses, "Second Coming", saiu apenas em 1995 e foi um fracasso, excluindo a banda do balaio do Britpop.