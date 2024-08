Jojo Todynho revela quanto está pesando um ano após bariátrica

Nesta terça-feira (27), Jojo Todynho contou quantos quilos está pesando um ano após passar por cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

Recentemente, a cantora também fez uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia, e passou pela redução de mamas.

A cantora recordou que já chegou a pesar 160kg, e atualmente tem 86kg. "A gente está aqui rindo vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando. Perdi 15 kg e operei com 146 kg".