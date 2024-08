Divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck fica mais complicado, diz jornal

O divórcio de Ben Affleck, 52, e Jennifer Lopez, 55, está mais complicado.

O que aconteceu

A separação do ex-casal pode ser confusa e complicada por seu acordo. Segundo o TMZ, os famosos não têm acordo pré-nupcial e vão dividir igualmente entre as partes o que foi adquirido no casamento.

Um dos negócios em jogo é a produtora de Affleck com parceria de Matt Damon, Artists Equity (AE), formada quatro meses após seu casamento. Como o ator é um grande acionista da empresa, pode sofrer com as consequências do divórcio do ex-casal. Dessa forma, a cantora teria direito sobre parte dos lucros.