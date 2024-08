Cintia Abravanel sobre o pai, Silvio Santos: 'Fui criada longe dele'

Cintia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, contou como era sua relação com o pai, que morreu no último dia 17, aos 93 anos.

O que aconteceu

A artista plástica disse que não falava com o pai todos os dias. "Eu fui criada longe dele. Eu fui criada pela mãe da minha mãe. E aí, claro, adolescente, 'aborrecente', então para mim foi difícil. Era a vó Gina. E aí passei mais a minha vida com a família da minha mãe, com o Tio Mário, a Tia Francisca. (...) É horrível falar isso, mas eu acostumei a ficar longe do meu pai", disse, em entrevista ao podcast O Pod É Nosso Saúde.

Cintia lembrou, porém, de uma surpresa que fez com as irmãs ao ex-dono do SBT e que os aproximou. "[Meu pai] foi para Orlando, e aí eu liguei para a Daniela [Beyruti, filha do casamento de Silvio Santos com a segunda esposa, Iris Abravanel]. Acho que era aniversário dele, não sei... Dia dos Pais... E falei: 'vamos ver o papai?'. E ela: 'vamos!'. Quando foi ver, as seis se enfiaram em um avião. E ele quase matou a gente, porque estavam as seis no mesmo avião. 'Se cair o avião, morre todo mundo!'. Aí a gente falou: 'você vai escolher qual filha que vai morrer?'". A partir de então, eles passaram a se reunir todos os anos.