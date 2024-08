Bruna Biancardi exibe resultado de drenagem nas redes sociais

Bruna Biancardi, 30, exibiu o resultado de uma drenagem a que se submeteu recentemente.

O que aconteceu

A influenciadora digital publicou o registro de uma selfie diante do espelho, mostrando como está seu corpo após o procedimento. "Drenagem feita", escreveu ela na legenda do post, divulgado nos stories de seu Instagram.

Bruna se encontra na Arábia Saudita ao lado do namorado, Neymar, 32, e da filha, Mavie, 11 meses. Mais cedo, a influencer divulgou uma foto da menina usando acessórios dos pais. "Com o colar do papai e a bolsa da mamãe", legendou a mãe-coruja.