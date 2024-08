MC Ryan SP construiu lago de R$ 5 milhões para a filha de oito meses

MC Ryan SP, 23, inspirou-se em Neymar Jr., 32, para construir um lago artificial na mansão onde vive em São Paulo (SP).

O que aconteceu

O funkeiro investiu nada menos que R$ 5 milhões na construção do espaço. Segundo a revista Quem, o projeto foi construído ao lado da quadra particular de beach tennis de Ryan, construída com areia real, e inaugurado em junho.

Ele criou o lago em homenagem à filha Zoe, de oito meses. O espaço possui uma área mais rasa, adaptada a crianças, para que Zoe possa se divertir, além de um deck de madeira para uso dos adultos.