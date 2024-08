Candidata do RJ defende seu mérito ao concurso 'vagina mais bonita do país'

Jean Grey Bianca, 26, explicou por que se acha merecedora de ganhar o concurso de "vagina mais bonita do Brasil", do qual participa em representação ao Estado do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto considera sua genitália harmônica o suficiente para desbancar as demais candidatas. "Ela [sua vagina] é simétrica e bem bonita. Todas as pessoas que já viram falaram que ela é bem pequenininha. Ninguém nunca falou que era feia, desbeiçada ou algo do tipo. Foi por isso que resolvi participar", contou ela ao jornal Extra.

Jean Grey trabalha com conteúdo erótico há três anos e se diz muito satisfeita com os ganhos que tem obtido. "Comecei a tirar foto e vídeo, aí descobri que podia ganhar dinheiro com isso. Comecei a fazer live em um site gringo. Depois, abri conta nos sites adultos. Só trabalho com isso. Meu carro chefe são as lives. Dá pra tirar muita grana. Teve um dia em que uma pessoa me deu R$ 15 mil, mas em troca tive que fazer 300 agachamentos ao vivo."