Jennifer Garner estaria ajudando JLo a salvar relação com Ben Affleck

Ajuda de Garner: "JLo tem confiado em Jen porque ela sabe que ela [Garner] é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando. Ela [Garner] passou por isso com o mesmo homem e, embora as circunstâncias fossem bem diferentes, ainda é o mesmo homem e ambos lidaram com alguns dos mesmos problemas", disse uma fonte próxima ao casal.

Segundo o Daily Mail, Garner, que tem três filhos com Ben, torce para que ele siga casado com a cantora: "Jen não quer que Ben desligue esse casamento porque ela realmente se preocupa com JLo. Ela foi até a casa dele para conversar com ele sobre isso e tentar manter os dois juntos. JLo ouviu várias vezes de Jen o quanto ela é valorizada em todas as suas vidas [dela e dos filhos].

Jennifer Lopez sabe lidar com ele: "Ela é uma das únicas mulheres que consegue chegar até Ben e impedi-lo de cair no fundo do poço com seu vício".

Pessoas próximas aos três temem pelo pior: "Ben está frustrado agora porque não tem como escapar de seus problemas, então ele foge. O maior medo agora é que ele comece a beber novamente e parte do motivo pelo qual Jen [Lopez] o mantém sob controle é para garantir que isso não aconteça".