Jennifer Lopez e Ben Affleck oficializam divórcio, diz site

Após meses de rumores, Jennifer Lopez e Ben Affleck já oficializaram o divórcio.

O que acontece

De acordo com documentos, a separação aconteceu no dia 26 de abril. No entanto, os papéis não apontam se há um acordo pré-nupcial e, caso exista, se isso significaria que quaisquer ganhos ou lucros do casal durante os quase dois anos de casamento seriam partilhados entre eles. As informações são do portal de notícias internacional TMZ.

Affleck e Lopez se casaram em 16 de julho de 2022 e uma cerimônia tradicional aconteceu no dia 20 de agosto do mesmo ano - data em que a artista oficializou a separação.