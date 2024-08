Sepultamento de Alain Delon reúne multidão em frente à mansão do ator

O sepultamento do astro francês Alain Delon, que morreu aos 88 anos nesta semana, aconteceu na tarde deste sábado (18).

O que aconteceu

Cerca de 50 pessoas compareceram à cerimônia fechada para familiares e amigos próximos, conforme sua vontade.. Entre os convidados da cerimônia privada, estavam Rosalie van Breemen, ex-mulher do ator e mãe de Anouchka e Alain Fabien, bem como os artistas francesas Nicole Calfan, Géraldine Danon — afilhada do ator — e Paul Belmondo — filho do antigo rival e amigo de Delon no cinema, Jean Paul Belmondo.

Centenas de fãs se aglomeraram em frente à mansão do ator francês, na cidade de Douchy, com cartazes e flores. Algumas horas antes da cerimônia, seus dois filhos, Anthony e Alain Fabien, cumprimentaram os fãs e agradeceram pelo carinho, saindo sob aplausos. A cerimônia começou às 17h (12h no horário de Brasília)