Feminismo, muito sangue e terror: Os motivos para ver 'Pisque Duas Vezes'

Sororidade, por exemplo, é algo mostrado a todo o tempo. A amizade e cumplicidade feminina aqui não é retratada por meio do clichê de brigas entre elas, ao contrário.

Sem revelar muito sobre o final, é possível dizer que ele é satisfatório e catártico. As mulheres podem comemorar.

Naomi Ackie e Adria Arjona atuam em 'Pisque Duas Vezes' Imagem: Divulgação/ Warner

Violência

"Pisque Duas Vezes" não segura a mão quando o assunto é violência. Há cenas bastante explícitas, com sangue de sora.

No entanto, quando é preciso retratar violência sexual, Kravtiz o faz com maestria. As sequências são feitas de maneira chocante, mas não agridem, pois elas contam com a sensibilidade de uma mulher que sabe como dirigir.