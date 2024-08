Como foi acidente que matou Brandon Lee no set de 'O Corvo'?

Brandon não levantou do chão após cena. Artista foi baleado de verdade e morreu 12 horas depois em um hospital. Bala atravessou seu abdômen, afetou vários órgãos e se alojou em sua coluna.

Balas deveriam ser de festim, mas Lee fosi baleado com um projétil calibre 44. Arma continha um pedaço de projétil alojado no cano, usado em cena filmada dias antes, e não foi inspecionada antes da tragédia.

Filme foi lançado no ano seguinte, mesmo após a morte do ator. Equipe reaproveitou cenas não utilizadas e inseriu imagens de Brandon no corpo de seu dublê, Chad Stahelski.

Produção foi um sucesso, ganhando sequências — "A Cidade dos Anjos" (1996), "A Salvação" (2000) e "Vingança Maldita" (2005) — e o remake trinta anos depois. Na produção em exibição nos cinemas, personagem de Lee é interpretado por Bill Skarsgård.

Brandon Lee era filho do também ator Bruce Lee. Ator ficou conhecido por papéis em filmes de ação e artes marciais, como "O voo do Dragão" (1971), "A fúria do Dragão" (1972) e "Operação Dragão" (1973).