Viúva de Claudinho processa cemitério por mover restos mortais de local

A viúva de Claudinho se surpreendeu com a notícia, pois o jazigo do cantor é um túmulo perpétuo, em nome dela. A administração do Cemitério do Carmo, na Zona Portuária do Rio, informou a Vanessa que eles tentaram contato com telegrama por anos, até que os restos mortais de Claudinho foram exumados e colocados na ossada geral.

Claudinho e Vanessa logo após o nascimento de Andressa Imagem: Reprodução/Record

Vanessa diz não ter sido comunicada. "Eu nunca recebi nenhuma notificação de lá. Telegrama, quando ainda era usado, a gente assinava o recebimento. Eu acho que não poderiam exumar sem a presença de um familiar, nem sem uma notificação dizendo que iria fazer o tal".

A viúva de Claudinho pediu para ser levada à ossada. "Foi quando eu vi que tá no nicho, junto com mais sete restos mortais de outras pessoas, e tem o nome dele lá no vidro. Aquilo me abalou muito, eu fiquei muito chateada, desolada, triste".

Ela decidiu entrar com uma ação por danos morais e materiais contra o Memorial, pedindo indenização. "E também para reaver o túmulo para ele, que era uma figura píblica. Os fãs querem fazer suas homenagens. Às vezes, vem gente de longe".

Splash entrou em contato com o Cemitério Memorial do Carmo, que ainda não tinha um posicionamento. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que houver um retorno.