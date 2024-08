Ousada; Taylor Swift surge nua e faz dança sensual em show

Na noite de quinta-feira (15), Taylor Swift impactou os fãs que foram ao estádio de Wembley, em Londres, para o primeiro de seus cinco shows esgotados. O público ficou em êxtase com a apresentação repleta de sensualidade e ousadia.

O que aconteceu

Logo no início da performance, que durou três horas e teve 13 trocas de figurinos, Taylor Swift arrancou aplausos do público. A artista surgiu em um body de lantejoulas, combinando com meia-arrastão, liga de perna e botas de cano alto. O visual ainda contou com uma maquiagem glamorosa, com destaque para o batom vermelho que realçou ainda mais sua presença no palco.

A surpresa ficou por conta de uma performance sensual. Em um dos momentos mais impactantes do show, Taylor apareceu no telão deitada em uma cama, aparentemente nua sob um lençol branco. A imagem, capturada de forma artística, brincou com a imaginação dos espectadores.