Leão: Davi devia cursar administração para aprender a gerir a própria vida

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram a coletiva do Domingo Record, realizada na quarta-feira (14). Apresentadora da nova atração, Rachel Sheherazade, 50, vai entrevistar Davi Brito, 21, na edição de estreia.

Em bate-papo com os jornalistas, Sheherazade revelou que Davi quer se tornar empreendedor imobiliário agora que desistiu de estudar medicina — e prometeu revelar no ar qual o novo curso universitário que ele pretende fazer: direito, contabilidade ou administração.

Yas achou graça do mistério criado em torno da mudança de carreira pretendida pelo campeão do BBB 24 (Globo). "Agora virou Show do Milhão? Teremos que adivinhar? Então tudo bem! Vamos esperar o programa para assistir ao chá-revelação do curso do Davi", ironizou ela, no Splash Show.