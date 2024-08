Atriz de Modern Family diz que imprensa quis rivalizá-la com Sofia Vergara

Bowen contou que as coisas estavam tão ruins quando a série chegou na oitava temporada, que ela teve que aparecer no Ellen Show para esclarecer a situação. "Toda noite eu recebia uma ligação ou e-mail que dizia: 'A revista de fulano vai publicar uma história de que você é fria com Sofia Vergara porque tem inveja da fama dela.' Então eu mandei um e-mail para ela, conversamos, e eu fiquei tipo: 'O que eu deveria dizer? Porque somos amigas.' Vergara disse: 'Só pegue minha blusa emprestada!'

Então, Bowen apareceu usando a blusa de Sofia no programa. A atriz ainda refletiu sobre a pressão da mídia sobre as duas.