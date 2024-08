Scooby e Anitta viveram trisal com bailarina durante namoro, diz jornal

Em 2019, à época do romance de Scooby e Anitta, a cantora teve um affair confirmado com a bailarina. Anitta contou que ficava com a dançarina.

Na época, as duas foram vistas aos beijos numa boate do Rio. "A gente se curte há anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada", disse Anitta em entrevista ao TV Fama, em outubro de 2019.

O romance de Scooby e Anitta aconteceu entre os meses de junho e agosto de 2019.

No programa "Anitta Entrou no Grupo", no Multishow, a cantora também confirmou que fez sexo com o surfista e com mais de uma pessoa.

Durante o Surubaum, Scooby ainda falou quando perdeu a virgindade e o que o distrai na hora do sexo.