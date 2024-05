Bailarina que teve affair com Anitta é musa de plataforma adulta

Na época, as duas foram vistas aos beijos numa boate do Rio: "A gente se curte há anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada", disse Anitta em entrevista ao TV Fama, em outubro de 2019.

Bissexual, a dançarina teve um relacionamento aberto no ano passado com Giovanna Vasconcelos, que, na época, era bailarina de Ludmilla, 29.