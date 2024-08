Prova de resistência cancelada? Boninho coloca em xeque imunidade de Lucca

Lucca foi o último participante do Estrela da Casa (Globo) a deixar a primeira prova de resistência do reality musical. No entanto, sua 'vitória' tem sido questionada. Boninho se pronunciou.

O que aconteceu

Após resistir mais de 17 horas na prova de resistência, e ser o último a sair, questionamentos sobre ele ter, supostamente, feito xixi durante o período, levou Boninho a colocar em xeque se ele vai, ou não, ser consagrado campeão.

"Prova de resistência pode fazer xixi?". Em vídeo publicado no seu perfil pessoal, Boninho fez a pergunta e logo respondeu: "Eu acho que não".