Fim da dupla? Zezé Di Camargo sobre parceria com Luciano: 'Novo horizonte'

Chega um momento na sua vida em que você tem que olhar novos horizontes e, na verdade, isso partiu até do Luciano. Eu estava em Goiânia na época da pandemia, nós tínhamos programado de gravar nosso DVD com convidados em comemoraão pelos 30 anos da dupla, mas cancelamos tudo. Fui para fazenda e tive a ideia de, para a dupla não ficar parada, fazer uma websérie com outros artistas. Mas aí alguém chegou em mim e falou 'seu irmão está fazendo um disco sozinho, um disco gospel que é um sonho dele'.

-- Zezé di Camargo

Zezé destacou que essa iniciativa tomada pelo irmão acendeu um alerta e ele passou a produzir trabalho solo "para se precaver". "Eu liguei o pisca alerta para também fazer um produto meu sozinho, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Sei lá se o meu irmão virou evangélico super fiel e quer cantar só música evangélica... Eu tinha que ficar preparado para não ficar sozinho, desavisado".

Desse "sinal de alerta", surgiu o projeto "Rústico", que é uma carreira solo mantida por Zezé paralela à dupla com o irmão, que ele afirma ter dado muito certo. "O 'Rústico' ganhou uma dimensão muito grande, muito forte de shows, de procura, foi um caminho sem volta, uma coisa que fiz despretensiosamente me precavendo e hoje tenho 112 shows agendados até o final do ano: 60 são do 'Rústico' e 52 da dupla".