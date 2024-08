Maria Cândida relembra crise de pânico: 'Na época ficou mal visto'

Ela ainda relembrou sobre o momento que entrou na televisão, há mais de 30 anos. Naquela época, o ambiente da comunicação era predominantemente masculino, e as poucas mulheres que ingressavam na área precisavam se adaptar a um comportamento mais rígido. "Não existiam mulheres na comunicação como hoje. A gente tinha que ser praticamente um homem, eu aprendi a ser um homem, tanto que você falou: 'Você está bonita'. Comecei a ficar mais feminina agora, porque antes vivia no meio das piadinhas masculinas", desabafou a jornalista.

Atualmente, Maria Cândida se dedica à carreira de palestrante e criadora de conteúdo voltado ao empoderamento feminino, à longevidade e ao lifestyle. Em uma fase pessoal mais feliz e estável, ela revela que está noiva de um ex-colega de escola, com quem começou um relacionamento há um ano. "Ele me via quando tinha 14 anos de idade, no colégio, só que nunca foi falar comigo, porque tinha vergonha. Nunca tive a oportunidade de saber que ele se interessava por mim e no ano passado, recebi uma mensagem [dele] pelo Instagram. A gente começou aos poucos e tem dado certo. Não pensei que teria essa felicidade", finalizou.