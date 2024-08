De piscina de 100 m a 'loja da Havan': as 'humildes' mansões dos sertanejos

A propriedade possui seis suítes, uma piscina de borda infinita que fica em frente ao mar, salas de jantar, de estar e de jogos, um bar aquático, banheiro de hidromassagem, e barcos e jet ski na porta.

Mansão de Gusttavo Lima em Miami Imagem: Reprodução/Instagram

Mas não é por este endereço que Gusttavo é famoso: é dele a "mansão da Havan" em Goiânia (GO), que virou meme em 2020 depois que o cantor revelou a fachada no X (então Twitter) e internautas acharam a estética de inspiração grega — há quem diga que a referência tenha sido a Casa Branca, residência oficial do presidente dos EUA — muito parecida com a fachada da loja.

Até a própria Havan entrou na brincadeira na ocasião: