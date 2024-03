TV descendo do teto e piscina com capa: Virginia Fonseca mostra sua mansão

Virginia Fonseca, 24, detalhou as reformas que estão sendo feitas em sua mansão, onde vive com o marido Zé Felipe e as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo no seu canal no Youtube detalhando as reformas.

Entre elas, haverá uma TV que desce do teto no banheiro. "Pra gente assistir TV enquanto está na banheira".