Carlinhos Maia rompe silêncio após funcionárias jogarem fezes em influencer

Carlinhos Maia se manifestou a respeito de uma briga entre uma funcionária do "Rancho do Maia" com a influencer conhecida como Debochada.

O que aconteceu

No vídeo que circula nas redes sociais, Debochada aparece amarrada, enquanto duas funcionárias esfregam esterco em seu rosto. Nas redes sociais, muitos fãs criticaram o ocorrido.

Após a repercussão, Carlinhos se defendeu e afirmou que a cena foi previamente combinada. "Vocês que seguem já sabem, mas aos que sempre buscam deturpar tudo, a Debochada estava atuando. Ela trouxe as funcionárias para o enredo dela. Ela passa a temporada toda humilhando e mandando nas meninas. No fim, elas se vingam. Inclusive, ideia delas mesmas. Então, relaxem, tem muito teatro aqui, ninguém é obrigado a nada", explicou.