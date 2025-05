Robert De Niro detona Donald Trump: 'Não podemos deixar valentões vencerem'

Para o veterano, a maioria dos profissionais de Hollywood são contra as políticas de Trump, mas têm medo de se manifestar e sofrerem represálias. "Não acho que seja verdade que a indústria artística não me apoia. Mas eles fazem parte de um grande negócio. Eles precisam se preocupar com a ira de Trump e tomar suas decisões com base nisso. Mas é preciso dizer 'não' ao presidente. E isso é importante porque inspira outras pessoas, dá força às pessoas e as inspira a lutar".

Robert De Niro é abertamente crítico a Trump. Nesta semana, ele se referiu ao magnata como um "filisteu" ao criticar a proposta do presidente de tarifar filmes produzidos fora dos EUA.