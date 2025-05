Filha de Renato Gaúcho exibe corpo escultural em clique na praia

Carol Portaluppi, 30, compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni branco no estilo asa-delta.

O que aconteceu

O clique, feito ao ar livre e postado ontem, destacou o corpo em forma da filha do técnico do Fluminense.

Moradora do Rio de Janeiro, Carol é apaixonada por praias. Ela costuma dividir com seus seguidores momentos de lazer em cenários paradisíacos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em março, ela esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde aproveitou dias ensolarados para renovar o bronzeado.