Perline: Kaká Diniz é escolha inteligente de Davi para gerir sua carreira

Para Gabriel, a cobertura da Non Stop tem tudo para alavancar a carreira midiática do campeão do BBB 24 (Globo). "O que está em jogo na carreira do Davi é reputação. Independente do que ele conquistou no BBB, tudo o que construiu fora da casa foi uma total tragédia. Ter uma empresa séria, alguém que o mercado publicitário sabe com quem está negociando, será uma grande mão na roda para o Davi."

Globo avança atrasada na representatividade trans

Yas Fiorelo e Gabriel Perline repercutiram a revelação do elenco de Estrela da Casa, novo reality da Globo. Eles comentaram a presença do cantor Nick Cruz, 26, que será o primeiro homem trans a participar de um reality show no canal carioca.

Perline concorda que se trata de um passo relevante no avanço da representatividade trans, mas pensa que ele já deveria ter sido dado antes pela Globo. "Toda representatividade é válida, mas estamos em 2024, cara! Só agora? É uma pauta que já não deveríamos mais levantar, mas ainda precisamos. É inédito, mas é atrasado, é demorado."