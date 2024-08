Hana Khalil detalha emagrecimento e 'desafio' sem álcool e doces

Hana está recebendo orientação de uma consultoria de musculação e nutrição. "Só acho que funciona o equilíbrio quando a permissão é minúscula e ela só tem por você ter equilibrado ali muito esforço. São seis dias de esforço para um dia de permissão. Isso me reeducou a comer", reflete.

A alimentação intuitiva não funcionou para a influencer. "Comecei a observar que, para mim, o equilíbrio é quando você tem constância e disciplina a maior parte do tempo e só, em um pequeno momento ali, você sai desse controle. Mesmo quando você sai, você está atenta a todo momento. Isso muda muito", garante.

A forma como se treina também faz a diferença, segundo Hana. Por isso, ela ressalta a importância de buscar ajuda profissional. "Sempre treinei, desde os meus 15 anos, mas foi ali que eu conheci realmente a técnica, fui aprender a respirar durante os treinos, a execução certa, pegar peso, ativando o músculo. Isso faz toda a diferença", comenta.

A gente vê as pessoas pegando muito peso, mas fazendo execução totalmente errada, não vai crescer do mesmo jeito o músculo. Só fui aprender tudo isso quando cheguei lá. Antes, eu não sabia, era muito fraca, inclusive. Realmente, tinha muita dificuldade de agachar, de fazer vários exercícios que, hoje em dia, aprendi por causa do time inteiro. Agora, estou em fase de cutting [perder gordura], fiquei em bulking [ganhar massa muscular por seis meses , diz.

Após anos, Hana deixou o veganismo em nome do bem-estar. A influencer diz que sentia gases, sofria com constipação ou diarreias. "(...) É muito incrível você comer e não se sentir mal. Estou me sentindo muito bem mesmo. Tomei a decisão justamente por conta disso, me vi cansada, realmente, porque já tenho uma doença para sempre, que é a endometriose, que não tem cura", ressalta.