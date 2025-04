Felipe Neto vira réu por injúria e difamação contra deputada bolsonarista

Felipe Neto virou réu por injúria e difamação em ação movida pela deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), um dos expoentes do bolsonarismo no Congresso Nacional.

O que aconteceu

Zanatta acionou a Justiça do Rio contra Felipe após o youtuber insinuar que ela teria feito apologia ao nazismo. A queixa-crime foi aceita pela 41º Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, que atendeu a recomendação do Ministério Público estadual.

Youtuber virou réu após ele e a parlamentar bolsonarista não entrarem em acordo na Justiça no começo deste mês.