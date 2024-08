Estreia de Jade Picon no cinema gera curiosidade, mas empolga de verdade?

Jade chega ao cinema por amor à atuação

Assim como Rafa Kalimann, Jade está no "topo do mundo" e não precisaria seguir a carreira de atriz, diz Chico Barney. "Elas só vão em busca da atuação — que envolve um esforço e dedicação — por uma vontade muito grande de viver essa experiência e se conectar com a arte", justifica.

Chico diz que as críticas sobre Jade "querer aparecer" não fazem sentido, uma vez que a influenciadora quer, de fato, ser atriz. "Elas não querem surfar uma onda para entrar em outro patamar, porque elas já entram em qualquer lugar hoje".

A coragem de se arriscar em um novo ramo, como a atuação, é admirável, diz o colunista. "Vemos muitos atores e gente que critica", diz. "Mas acho que elas são muito corajosas".

Dinheiro, de fato, não é algo que Jade precise, concorda Bárbara Saryne. "Se elas ficarem fora de uma novela, vão ganhar muito mais em publicidade, com direito a férias e curtição", avaliou. "Então aceitar um salário menor do que ganhariam para ficar meses gravando — o que é muito cansativo — só pode ser pelo desejo de atuar".